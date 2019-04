Det sker i dag: Santa Fe Group holder generalforsamling

Santa Fe-generalforsamling



Den stormombruste flytteservicevirksomhed Santa Fe Group, der er resterne af erhvervsklenodiet Østasiatisk Kompagni, holder mandag eftermiddag ordinær generalforsamling i København.

Santa Fe Group offentliggjorde i starten af april virksomhedens årsrapport, der var udskudt ad to omgange, og som løftede sløret for et rekordstort underskud på 520 mio. kr. Derudover kunne Børsen i sidste uge fortælle, at en gruppe aktionærer i Santa Fe Group ønsker at udskifte selskabets bestyrelse, mens formanden holder fast i genvalg.



Tal fra NTR Holding



NTR Holding, der blandt andet laver sikkerhedslys til maritimt redningsudstyr, præsenterer mandag kvartalsregnskab.



Forsamling hos Alm. Brand



Ligesom Santa Fe Group holder også Alm. Brand generalforsamling mandag.



Alphabet med regnskab



Alphabet, der er moderselskab for Google, kommer mandag med regnskab for første kvartal af 2019, efter de amerikanske børser er lukket. Google fik i marts en bøde på 1,49 mia. euro svarende til 11 mia. kr. for brud på EU's konkurrenceregler for ulovlig misbrug af sin dominerende position på markedet for søgeannoncer på nettet.

chka