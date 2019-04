Markedet lukker: Novo hjalp C25 til højere stigning end resten af Europa

Relateret indhold Aktieordbog

Stigninger til tungtvejende C25-selskaber som Novo Nordisk var fredag med til at trække det danske eliteindeks højere op, end det var tilfældet blandt indeks på tværs af Europa. Det vurderer Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank.



- Der er ikke en åbenlys forklaring på, at C25 ligger bedre end de store indeks i Europa, men det er et bredt felt af store aktier, som stiger. For eksempel Novo Nordisk som vi ved vægter tungt, siger han.



Novo-aktien steg fredag 1,3 pct. til 327,50 kr.



- Novo stiger måske lidt på baggrund af et fint regnskab fra Sanofi (fransk konkurrent, red.). Så der er forklaringer for de enkelte, men det kan undre lidt, at vi er så godt kørende i forhold til resten af Europa, lyder det fra senioraktierådgiveren.



Det danske C25-indeks steg fredag 1,5 pct. til 1155,96. Ved danske børslukning lå det britiske FTSE 100-indeks 0,2 pct. lavere, mens de ledende indeks i Tyskland og Frankrig - DAX og CAC 40 - begge steg 0,2 pct.



DEFENSIVE AKTIER PERFORMEDE



Blandt de mest stigende aktier i C25-indekset endte Sydbank-aktien med en stigning på 2,9 pct. til 143,80 kr. Det skete uden selskabsspecifikke nyheder.



- Aktien havde en svag torsdag, og der har været et pænt comeback til bankerne generelt fredag. Det er en af de sektorer, som stiger ude i Europa, vurderer Martin Munk.



Med sig øverst i indekset havde banken de to høreapparatselskaber Demant og GN, der steg 3,1 og 2,8 pct. til henholdsvis 200,90 og 342,00 kr.



- Hvis man kigger ned over de danske aktier, er det de defensive, som er godt kørende efter en periode med meget fokus på de cykliske. Det gælder blandt andet Chr. Hansen, Coloplast, GN og Demant, siger senioraktierådgiveren.



Chr. Hansen-aktien steg fredag 1,7 pct. til 667,60 kr., mens at aktien i Coloplast steg 3,0 til 709,60 kr.



Royal Unibrew blev fredag presset af, at aktien blev handlet uden retten til et udbytte på 10,80 kr. per aktie. Aktien formåede dog at stige 0,2 pct. - eller 1,0 kr. - til 479,00 kr., efter at bryggeriet torsdag præsenterede regnskab for årets første kvartal.



- Bevægelsen torsdag, hvor aktien faldt et par pct., var ikke helt fair. Regnskabet var som ventet, men der er måske bygget forventninger op til, at de skal levere lidt mere end deres egne forventninger.



- Første kvartal er ikke store for Unibrew, og når vi nu hører den administrerende direktør fortæller, at de er komfortabelt foran med ordrene, kan jeg godt forstå comeback, lyder vurderingen fra Martin Munk.



STREJKE PRESSEDE SAS



Uden for det danske eliteindeks var der fredag fokus på et selskab, der torsdag leverede regnskab. Topdanmark-aktien steg 1,6 pct. til 358,00 kr.



Forsikringsselskabet leverede i første kvartal bedre over en bred kam, end hvad analytikerne havde ventet. Samtidig opjusterede selskabet sine forventninger til hele 2019 med en kvart milliard.



Siden har flere analysehuse justeret kursmål og anbefaling for aktien. Nordea anbefaler nu et "hold" i stedet for at "sælge".



Også SAS var i fokus, efter at selskabets piloter i Danmark, Sverige og Norge har påbegyndt en strejke, efter at det ikke er lykkedes at blive enige om løn og arbejdstid i de kommende år.



Det har givet Sydbank anledning til at sænke anbefalingen til "hold" fra "køb". SAS-aktien faldt fredag 4,6 pct. til 13,02 kr.



/ritzau/FINANS