Det sker i dag: Deutsche Bank kommer med regnskab efter mislykket fusion

Deutsche Bank-regnskab



Den tyske storbank Deutsche Bank præsenterer fredag regnskab for årets første tre måneder.



Kvartalsregnskabet kommer dagen efter, at Deutsche Banks adm. direktør, Christian Sewing, har informeret om, at storbanken har droppet at forfølge muligheden for en fusion med en anden af Tysklands store banker Commerzbank.



Årsagen skulle være, at der ikke vil være nok fordele - herunder besparelser - når man samtidig tager højde for risikoen ved at lægge virksomhederne sammen.



Møde i Europaudvalget



Folketingets Europaudvalg, der kontrollerer regeringens EU-politik, mødes fredag.



På mødet vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltage, da der skal afrapporteres fra EU-topmødet, som fandt sted tidligere på måneden. Inden mødet med Europaudvalget skal statsministeren også mødes med Udenrigspolitisk Nævn, hvor han ligeledes skal afrapportere fra EU-topmødet.



Novo-rival med regnskab



Det svensk-britiske medicinalselskab Astrazeneca, der er en af de store konkurrenter til danske Novo Nordisk, kommer fredag med regnskab for årets tre første måneder. Novo Nordisks kvartalsregnskab præsenteres 3. maj.