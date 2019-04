Sri Lankas viceforsvarsminister: Efterforskning viser, at angreb var "gengæld" for angreb i Christchurch".



- Den foreløbige efterforskning af bombeanslagene viser, at det, der skete i Sri Lanka søndag, var gengæld for angreb mod muslimer i Christchurch, siger viceforsvarsminister Ruwan Wijewardene i parlamentet i Colombo.



En mand mand åbnede ild mod bedende muslimer i to moskéer i Christchurch i New Zealand den 15. marts. 50 mennesker var skudt og dræbt, inden politiet fik overmandet den mistænkte gerningsmand - en 28-årig australier med yderliggående synspunkter.



De to moskéer, der blev ramt, var Linwood-moskéen og al-Noor-moskéen.



Det formodes, at den mistænkte geringsmand var alene om udåden.



Han er sigtet for drab på 50 personer og forsøg på drab på 39 personer.



/ritzau/AFP