Lokale islamister stod bag angreb i Sri Lanka - men fik hjælp fra udlandet

Det er en lokal islamistisk organisation, som stod bag massakren i Sri Lanka påskesøndag.



Den kalder sig National Thowfeek Jamaath, oplyser en talsmand for Sri Lankas regering, skriver AP.



Samtidig siger talsmanden at selvmordsaktionerne mod katolske kirker og hoteller blev udført med hjælp fra et internationalt netværk.



"Vi tror ikke, at disse angreb blev udført af en gruppe mennesker, som kun var hjemmehørende i dette land. Der var et internationalt netværk, og disse angreb ville ikke være lykkedes uden det, siger han ifølge Reuters.



Mindst 290 har mistet livet. Blandt dem tre danske børn.



Præsidentens kontor i Colombo oplyser, at der for anden nat i træk vil være natligt udgangsforbud i landet.



/ritzau/Reuters