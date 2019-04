Tesla undersøger eksploderet bil i Shanghai

Tesla oplyser mandag, at et undersøgelsestema er sendt til Kina for at undersøge oplsyninger om en eksploderet Tesla i storbyen Shanghai.



Eksplosionen skal ifølge Tesla været fundet sted søndag aften lokal tid. Det er mediet CNBC, der oplyser om det eksploderede køretøj. Det er ikke oplyst, hvilken Teslamodel, der er tale om.





Tesla har desuden oplyste på et kinesisk socialt medie, at der ikke er tilskadekommende personer ved eksplosionen. Angiveligt var bilen parkeret, da uheldet indtraf.



Mindst 12 andre eksplosioner



Advokatfirmaet Corboy & Demetrio fra Chicago har i januar oplyst, at der har været mindst tolv sager på verdensplan, hvor Teslas S-model er eksploderet ved kollisioner, eller når de har stået parkeret. Uheldene har stået på i fem år, oplyser advokatfirmaet.



Udtalelsen kommer fra et sagsanlæg mod Tesla, hvor en 2014-model viste sig at have en defekt batteripakke, der forårsagede en 18-årig passagers død i 2018, skriver Reuters.