Dansk milliardær mister tre børn i angreb i Sri Lanka

Tre børn fra samme danske familie har mistet livet i bombeangrebene i Sri Lanka. Det bekræfter Bestseller, som familiens far, Anders Holch Povlsen, ejer, til flere medier herunder Ekstra Bladet, TV2 og B.T.



Til samtlige medier skriver Bestsellers chef for kommunikation, Jesper Stubkier:



"Det kan vi desværre bekræfte. Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor inden yderligere kommentar."



Anders Holch Povlsen er af Bloomberg vurderet til at være Danmarks rigeste mand.



Han har tjent sin formue på blandt andet Bestseller-koncernen, der står bag en række tøjmærker, men også på aktieandele i andre store selskaber såsom Zalando og Asos.



Søndag har otte eksplosioner dræbt mindst 290 personer i Sri Lanka. De første seks eksplosioner ramte tre hoteller og tre kirker.



/ritzau/