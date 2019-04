Mindst 190 er dræbt ved bombemassakrer i Sri Lanka

Relateret indhold Tilføj søgeagent BBC Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer BBC

Politiet i Sri Lanka har søndag anholdt syv personer i forbindelse med flere bombemassakrer mod kirker og hoteller i landet.



Det oplyser Sri Lankas forsvarsminister, Ruwan Wijewardena. Samtidig fortæller han, at antallet af dødsofre er steget til mindst 190.



- Syv mistænkte er anholdt i dag i forbindelse med de koordinerede bombeangreb i Colombo, Negombo og Batticaloa.



- Regeringen har bekræftet, at de fleste angreb var selvmordsbomber og var udført af en gruppe, siger Wijewardena i et tweet ifølge BBC.



Adskillige timer efter rapporter om bomber i tre kirker og tre hoteller kom der meldinger om en syvende og en ottende eksplosion - i Dehiwela, som ligger tæt på hovedstaden, og i selve Colombo.



En kilde i politiet siger til AFP, at den ottende eksplosion blev udført af en selvmordsbomber, som dræbte tre politifolk i en bygning i Colombo.



En talsmand for politiet siger til AFP, at mindst to blev dræbt ved eksplosionen i Dehiwela foran en zoologisk have.



Flere end 400 mennesker er blevet såret ved angrebene, oplyser en hospitalsdirektør og politifolk til Reuters.



Blandt de tre ramte hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo.



I kirken St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for Colombo, blev over 50 dræbt, siger en politimand til Reuters. Billeder derfra viser mange blodtilsølede lig i kirken, hvis loft er ødelagt af den kraftige eksplosion.



Lokale medier rapporterer, at der også blev dræbt 25 ved en bombeeksplosion i en kirke i Batticaloa i Den Østlige Provins.



En kilde i politiets bombepatrulje siger, at en tredje eksplosion skete i St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo.



Sri Lankas premierminister, Ranil Wickremesinghe, har indkaldt landets sikkerhedsråd til et krisemøde senere søndag. Han kalder angrebene for "kujonagtige".



Ingen gruppe har taget skylden for angrebene.



Myndighederne har indført et natligt udgangsforbud med øjeblikkelig virkning. Det vil gælde fra 18.00 lokal tid frem til 06.00 mandag.



Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester.



Allerede for ti dage siden advarede Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, sine underordnede om angreb mod store og kendte kirker. Han henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb.



Ifølge advarslerne skulle en radikal muslimsk gruppe i Sri Lanka - gruppen NTJ (Det Nationale Thowheeth Jama'ath) - have planlagt angreb.



Der har været en ti år lang pause i kampene i landets borgerkrig mellem myndighederne og tamilske separatister.



/ritzau/AP