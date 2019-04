Sudans militær og protestbevægelsen i landet er blevet enige om at fortsætte forhandlinger om overgangen til et civilt styre.



Det fortæller lederen af protestbevægelsen, Siddiq Yousef, efter flere møder lørdag med landets fungerende præsident, generalløjtnant Abdel Fattah Burhan.



- Vi har tydeliggjort vores krav. Og det er, at magten overføres til en civil administration, lød det lørdag fra Siddiq Yousef, der leder forhandlingerne med militærjuntaen.



Militæret valgte 11. april at afsætte Sudans mangeårige præsident, Omar al-Bashir. Det skete efter massive folkelige protester. Siden da har en paraplyorganisation for protestbevægelserne forhandlet med militærets ledere om en overgang til et folkeligt styre.



- Vi er blevet enige om at fortsætte samtalerne, så vi kan nå en løsning, der tilfredsstiller begge sider og som sørger for en fredelig overføring af magten, tilføjede Siddiq Yousef.



Fredag fortsatte demonstrationerne i flere byer. Herunder i hovedstaden Khartoum, hvor titusinder var mødt op.



Fredag var det præcis fire måneder siden, at demonstrationerne mod Bashirs autokratiske styre startede.



Det var oprindeligt en protest mod stigende brød- og benzinpriser. Men det udviklede sig hurtigt til en større folkelig opstand mod al-Bashirs regering, korruption og manglende frihedsrettigheder.



Sudans sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på demonstranterne. Ifølge Human Rights Watch mistede 100 demonstranter livet i de måneder, demonstrationerne var på sit højeste.



Militærjuntaen ledes nu af generalløjtnant Abdel Fattah al-Burhan. Han har lovet, at man over to år vil overlevere magten til et demokratisk styre.



Men demonstrationerne er fortsat foran hærens hovedkvarter i Khartoum.



Lørdag annoncerede Sudans justitsminister, at man vil nedsætte en særlig komité. Den skal lede efterforskning af korruption, offentlige penge og kriminel aktivitet begået af al-Bashir og hans regime.



Samtidig er en række andre højtstående politiske ledere anholdt. Det gælder en tidligere parlamentsformand, flere toppolitikere fra det regerende parti samt en tidligere toprådgiver for Bashir.



Det militærstyre, der nu leder landet, har tidligere sagt, at Bashir ikke umiddelbart vil blive overført til Haag, hvor Den Internationale Straffedomstol (ICC) vil stille ham til ansvar for krigsforbrydelser i Darfur-provinsen.



I stedet vil Bashir blive stillet for en domstol i hjemlandet.



/ritzau/AFP