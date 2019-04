F-16-fly rammer fugl og sikkerhedslander

Et af Forsvarets F-16-fly ramte fredag en fugl og måtte derfor sikkerhedslande på Bornholm.



Det oplyser Forsvaret på sin Twitter-profil.



Hændelsen skete, i forbindelse med at to fly fra det såkaldte afvisningsberedskab var ude på en træningsflyvning.



Da de flyver over Bornholm, rammer et af flyene en fugl.



"Landingen foregik uden dramatik. Flyet afventer nu teknikere fra flyvestation Skydstrup," lyder det ved halvtotiden på Twitter.



Til TV2 Bornholm fortæller presserådgiver ved Forsvarskommandoen Lars Skjoldan, at det er noget, der sker relativt jævnligt.



En sikkerhedslanding foregår typisk i en lufthavn under kontrollerede forhold. Den skal ikke forveksles med en nødlanding, der bruges ved mere alvorlige hændelser.



Ved sikkerhedslandinger bliver brandvæsenet tilkaldt for at være sikker på, at hjælpen er til stede, hvis der skulle opstå problemer.



Bornholms Lufthavn blev lukket under sikkerhedslandingen. Hændelsen er dog ikke noget, der får betydning for de kommercielle flyvninger resten af dagen fredag, skriver TV2 Bornholm.



