USA's præsident, Donald Trump, bliver det første udenlandske statsleder, som skal møde Japans kommende kejser.



Det skriver Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.



Trump og hans kone, førstedame Melania Trump, skal møde den japanske kronprins Naruhito, efter at han 1. maj bliver indsat som Japans nye kejser.



Den amerikanske præsident vil være i Japan fra den 25. til den 28. maj.



Her bliver han "landets første statsgæst efter indsættelsen af hans majestæt kejser Naruhito", siger Trumps talskvinde, Sarah Sanders, i meddelelsen.



Japans nuværende kejser, den 85-årige Akihito, abdicerer den 30. april. Hans ældste søn, den 59-årige kronprins Naruhito, overtager derefter tronen efter sin far.



Akihitos abdicering bliver den første i kejserfamilien i mere end to århundreder.



Akihito, der er blevet opereret i hjertet og behandlet for prostatakræft, sagde i en sjælden tale i 2016, at han frygtede, at alderen måske ville gøre det svært for ham at opfylde sine pligter.



En lov, der blev indført i juni 2017, tillader Akihito at abdicere. Det er ellers normalt et job, som man beholder livet ud.



Trump vil under besøget også holde et møde med Japans premierminister, Shinzo Abe. De to skal også mødes i Washington den 26. og 27. april.



- Mødet mellem præsident Trump og præsident Abe vil styrke alliancen mellem USA og Japan som en hjørnesten for fred, stabilitet og velstand i stillehavsområdet og i verden, siger Sarah Sanders.



I Japan er kejserens status er et følsomt emne. Japanernes aggressive angrebskrig i forbindelse med Anden Verdenskrig blev ført i kejser Hirohitos navn. Hirohito, som var far til Akihito, døde i 1989.



Nogle japanere har frygtet, at loven, der giver mulighed for, at en kejser kunne abdicere, ville medføre risiko for, at kejseren kunne udsættes for politisk pres.



Den japanske kejserfamilie har siddet på tronen i over 2600 år.



Kejseren betragtes som guddommelig. Han er ifølge forfatningen et statssymbol og forenende for folket, selv om han ingen formel politisk magt har.



/ritzau/AFP