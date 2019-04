Kraftigt jordskælv rammer Taiwan

Et kraftigt jordskælv med en styrke på 6,1 på richterskalaen har ramt Taiwan.



Skælvet fik bygninger i Taiwans hovedstad, Taipei, til at ryste, og det forstyrrede trafikken.



Højhuse svajede voldsomt i Taipei, og i den østlige distrikt Yilan løb paniske skolebørn ud af deres klasselokaler.



Jordskælvet kunne mærkes over hele øen, og motorvejen mellem distrikterne Yilan og Hualien blev lukket på grund af nedstyrtede sten.



Jordskælvet ramte klokken 13.01 lokal tid torsdag - klokken 06.01 dansk tid - og i en dybde på 18 kilometer.



Der er endnu ingen informationer om tilskadekomne.



Sidste år blev Hualien ramt af et jordskælv, der dræbte 17 personer.



I september 1999 blev Taiwan ramt af et jordskælv med en styrke på 7,6, der dræbte 2.297 personer.



