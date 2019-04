De amerikanske lagre af råolie faldt overraskende med 1,40 mio. tønder i den forgangne uge, fremgår det af en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.



Økonomerne havde nemlig ifølge et estimat fra Bloomberg News ventet en stigning på 1,56 mio. tønder. Ugen før var lagrene af råolie steget med 7,03 mio. tønder.



For lagrene af benzin var der også tale om et fald på 1,17 mio. tønder. Her var der dog på forhånd ventet et minus på 1,72 mio. tønder.



De amerikanske lagre af destillater faldt desuden med 0,36 mio. tønder mod en ventet tilbagegang på 1,18 mio. tønder.



Efter offentliggørelsen af tallene steg prisen på olie i USA fra 64,06 dollar per tønde kort før kl. 16:30 til 64,18 dollar, hvilket er lig med en stigning på 0,2 pct. for onsdagen.



/ritzau/FINANS