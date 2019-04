Tysklands regering sænker forventningerne til den økonomiske vækst i år til 0,5 procent.



Økonomiminister Peter Altmaier sagde onsdag, at en langsommere global vækst, bekymringer over brexit og handelsproblemer er skyld i halveringen.



Tyskland investerer ifølge økonomiministeren rekordsummer i infrastruktur, uddannelse og forskning.



- Men den nuværende svage fase i den tyske økonomi bliver nødt til at være et wake up-call, skrev han i en meddelelse ifølge Bloomberg News.



Det er anden gang på tre måneder, at regeringen skruer ned for forventningerne til væksten. I januar sænkede den vækstprognosen fra 1,8 til 1,0 procent.



