(Opdateret) Den ikoniske katedral Notre Dame skal inden for de næste fem år igen stå klar i den franske hovedstad, Paris.



Det siger præsident Emmanuel Macron i en tv-transmitteret tale.



Notre Dame blev mandag ramt af en voldsom brand. Branden er tirsdag blevet slukket, men flere dele af katedralen blev ødelagt.



Dermed venter nu et stort renoveringsarbejde.



Franske rigmænd og selskaber har tirsdag doneret store beløber til genopbygningen. Over 600 millioner euro - svarende til omkring 4,5 milliarder kroner - er indtil videre blevet doneret.



/ritzau/AFP