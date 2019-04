Franske rigmænd vil donere stort trecifret millionbeløb til genopbygning af Notre Dame efter brand

This is an earlier video but perhaps the most visually shocking. pic.twitter.com/gwh5l7Fj9W -- Shiv Malik (@shivmalik) 15. april 2019

I heard this outside of my window and found this. Notre Dame is being serenaded. Honestly, it's more moving than I could describe. pic.twitter.com/3AZRkFh1yO -- Jojo 🌯 (@imperiumsilver) 15. april 2019

Notre Dame-katedralen brød i går i flammer, og pludselig var dele af den omtrent 800 år gamle franske nationalskat ikke, hvad den ellers havde været.Men nu kommer der kærkommen hjælp til Notre Dame, der trods flammernes angreb har fået reddet sine tårne og sit fundament af op mod 500 brandfolk.Pinault-familien, som bl.a. står bag modemærkerne Balenciaga og Gucci, har lovet de franske borgere, at de vil give et markant bidrag på 100 mio. euro, svarende til knap 750 mio. kr, til genopbygningen af den franske kulturskat."Min far og jeg har besluttet at frigive 100 millioner euro til at deltage i de nødvendige anstrengelser, der skal sikre en fuldstændig rekonstruktion af Notre Dame," skrev François-Henri Pinault mandag ifølge det franske medie BFMTV . Han er bestyrelsesformand i Kering, som ejer de kendte modebrands.Branden har efterladt det franske folk i tårer, og det var da også en sønderknust præsident Macron, der sent mandag talte til sit folk."Jeg siger til jer alle i aften - vi vil genopbygge denne katedral sammen. Dette er formentlig en del af den franske skæbne. Og vi vil gøre det i de næste år. Startende fra i morgen, et nationalt donationsprogram vil blive sat igang som går ud over vores grænser," lød det fra Emmanuelle Macron.Men branden har også samlet det parisiske folk, der bl.a. stimlede sammen og sang til ære for den brændende Notre Dame.