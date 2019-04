Det sker i dag: Amerikansk medicinalkoncern med indikation på Genmab-salg

Medicinalkoncern med tal

Den amerikanske medicinalkoncern Johnson & Johnson kommer med kvartalsregnskab. Firmaet ejer de globale rettigheder til kræftmidlet Darzalex, som er den største indtjeningskilde for det danske biotekselskab Genmab, og tallene giver derfor investorerne en forsmag, selvom Genmab først kommer med kvartalsregnskab 8. maj.



Ifølge investeringsbanken JP Morgan ventes salget af kræftmidlet at være nået 640 mio. dollar i første kvartal. Genmab forventer, at salget af Darzalex for hele 2019 vil være på 3 mia. dollar.



Nøgletal i udlandet

De tyske ZEW-tillidsindeks og ZEW-forvetningsindeks for april bliver offentliggjort. Tallene giver et bud på, hvordan tilliden og forventningerne er til den tyske økonomi.



I Storbritannien kommer jobrapporten for arbejdsmarkedet, der viser antallet af ledige i februar.



I USA bliver der offentliggjort tal for industriproduktionen i marts, kapacitetsudnyttelsen i marts og NAHB-boligindekset for april.



Netflix og IBM med regnskab

Flere store selskaber offentliggør tirsdag regnskaber, heriblandt den amerikanske streamingtjeneste Netflix og amerikanske IBM.



Møde mellem ministre

EU-landenes kulturministre afslutter to dages uformelt møde i Rumæniens hovedstad, Bukarest. Landet har EU-formandskabet i første halvdel af 2019.