Uro natten igennem flere steder i København: 15 er anholdt

I alt 15 personer er anholdt efter uroligheder flere steder i København.



Det meddeler Københavns Politi tidligt mandag morgen.



Urolighederne brød ud søndag, efter at den kontroversielle partistifter Rasmus Paludan afholdt demonstration på Blågårds Plads.



Her blev han ifølge politiet angrebet, hvorefter urolighederne brød løs, og der blandt andet blev kastet med brosten mod politiet.



Vicepolitiinspektør Allan Wadsworth-Hansen bekræfter, at der tidligt mandag morgen er roligt på indre Nørrebro omkring Blågårds Plads, på ydre Nørrebro samt i Nordvest.



Det samme er tilfældet på Christiania, hvor der sent søndag aften blussede uroligheder op og blev bygget barrikader på Prinsessegade. Her har politiet set sig nødsaget til at bruge tåregas.



"Lige nu ligner København sig selv. Der er roligt, men vi er stadig til stede i gadebilledet. Vi er i gang med oprydningsarbejdet," siger vicepolitiinspektøren.



Til TV2 fortæller operationschef ved Københavns Beredskab Hans Jørgen Larsen, at der siden klokken 22 søndag har der været over 20 mindre brande i forskellige dele af København.



Flere af brandene har været i containere, biler og den slags.



"Det svarer lidt til en nytårsaften, når klokken er ved at være tolv. Vi har haft travlt, men det er heldigvis små brande," siger Hans Jørgen Larsen til TV2.



Københavns politi bekræfter, at de sidste brande er slukket omkring klokken 05 mandag morgen. Ingen personer er kommet til skade.



Rasmus Paludan er stifter af det yderst islamkritiske parti Stram Kurs.



Han skulle søndag have afholdt sin demonstration i Mjølnerparken, men den blev i sidste øjeblik af uvisse årsager flyttet til Blågårds Plads.



Hans retorik og fremgangsmåde er blevet kraftigt fordømt af en stribe toppolitikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen, der har kaldt demonstrationen for en "meningsløs provokation".



