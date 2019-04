Det sker i dag: Goldman Sachs og Citigroup kommer med regnskaber

Goldman Sachs-regnskab



Mandag eftermiddag dansk tid præsenterer den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs regnskab for første kvartal af 2019. Fredag skød finans- og bankkoncernerne JPMorgan og Wells Fargo den amerikanske sæson for kvartalsregnskaber i gang, og her overraskede begge regnskaber til den positive side.



Nyt om salgspriser og import



Danmarks Statistik præsenterer mandag morgen producent- og importprisindeks for varer for marts 2019. Producentprisindekset har til formål at belyse udviklingen i danske producenters salgspriser til både det danske marked samt til eksport, og importprisindekset belyser udviklingen i danske importørers købspriser.



Citigroup udsender regnskab



Det er ikke kun Goldman Sachs, der kommer med regnskab mandag eftermiddag dansk tid. Det samme gør sig også gældende for den amerikanske bank- og finanskoncern Citi.



EU-rådsmøde om landbrug



Mandag formiddag er der rådsmøde for EU's ministre for landbrug og fiskeri. Mødet finder sted i Luxembourg, og på dagsordenen er bl.a. reform af landbrugsstøtten og indsats på klimaområdet.