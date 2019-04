Det sker i dag: Regnskaber fra JPMorgan og Wells Fargo

Tal for industriproduktion



EU's statistikorganisation Eurostat præsenterer fredag middag tal for industriproduktionen i eurozonen i februar. I januar viste tallene en sæsonkorrigeret fremgang på 1,4 pct., hvilket var over forventningen, som ifølge Bloomberg News lå på 1,0 pct.



Amerikanske regnskaber



Fredag indleder regnskaber fra finans- og bankkoncernerne JPMorgan og Wells Fargo sæsonen for amerikanske regnskaber for første kvartal af 2019. Den amerikanske regnskabssæson for første kvartal afventes med spænding, da flere centralbanker, bl.a. Den Europæiske Centralbank (ECB) og USA's centralbank Federal Reserve, i den seneste tid har varslet udfordringer mod den globale økonomiske vækst.



Møde i Europaudvalget



Folketingets Europaudvalg mødes fredag formiddag på Christiansborg. Her skal de blandt andet snakke om det kommende rådsmøde om landbrug og fiskeri, der finder sted på mandag d. 15. april 2019.



Importtal fra USA



Det er ikke kun Eurostat, der sender tal ud fredag. Midt på eftermiddagen kommer der også tal fra USA, hvor der er nyt om landets importpriser i marts.