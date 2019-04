USA beder om at få Julian Assange udleveret

Britisk politi oplyser, at USA beder om at få WikiLeaks-stifter Julian Assange udleveret."Australieren er også anholdt efter anmodning fra myndighederne i USA," hedder det i en erklæring fra det britiske politi.Da Assange blev bragt til en central politistation i London torsdag formiddag, blev han efter sin ankomst anholdt igen for USA, hedder det i erklæringen. Der henvises til en amerikansk begæring om at få Assange udleveret. Assange er australsk statsborger. I Australien siger myndighederne, at de vil forsøge at sende folk fra landets konsulat hen til Assange, hvor han tilbageholdes af det britiske politi.Den australske udenrigsminister, Marise Payne, udtrykker tillid til, at Assanges rettigheder vil blive respekteret.Julian Assange har boet på Ecuadors ambassade i London siden juni 2012.Han har opholdt sig på ambassaden af frygt for at blive udleveret til USA. Her risikerer han at blive tiltalt for at have offentliggjort hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.Tidligere var han også ønsket udleveret af svenske myndigheder. Der har verseret en voldtægtssag mod ham i Sverige. Men Sverige trak anmodningen tilbage i 2017.Den svenske anklagemyndighed har kun ganske kort kommenteret anholdelsen. Det lyder fra Stockholm, at anholdelsen af Assange er så ny, at det er for tidligt at tage stilling til, om voldtægtssagen i Sverige kan genoptages.Sagen i Sverige kan genoptages, indtil den falder for forældelsesfristen. Det gør den i midten af august 2020./ritzau/dpa