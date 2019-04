Det sker i dag: Parken Sport & Entertainment holder generalforsamling

Generalforsamling i PS&E



Parken Sport & Entertainment (PS&E), der ejer fodboldklubben F.C. København samt ferie- og aktivitetscentret Lalandia, holder generalforsamling torsdag eftermiddag. I starten af marts købte Saxo Bank-milliardæren Lars Seier Christensen aktier for 222 mio. kr. i koncernen og ejer nu over 20 pct. af aktierne i PS&E. Koncernen præsenterede også årsrapport i starten af marts, som viste en omsætning i 2018 på 781,2 mio. kr., og koncernens resultat før skat fra de fortsættende aktiviteter udgjorde 97,4 mio. kr, hvilket var bedre end selskabets egne forventninger.



Rigsmøde i Grønland



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mødes torsdag med den færøske lagmand Aksel V. Johannesen og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen til rigsmøde i Grønland. På mødet skal der drøftes aktuelle emner, som er af fælles interesse i rigsfællesskabet. Det gælder bl.a. økonomi og udenrigspolitik.



Norden møder aktionærer



Ligesom Parken Sport & Entertainment (PS&E) afholder Dampskibsselskabet Norden ligeledes generalforsamling torsdag eftermiddag. Det foregår på Radisson Blue Scandinavia Hotel i København.