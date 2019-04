Det sker i dag: Tryg kommer med kvartalsregnskab

Tryg kommer med regnskab



Forsikringskoncernen Tryg præsenterer onsdag morgen regnskab for første kvartal af 2019, og analytikerne forventer væsentligt bedre resultater sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det viser estimater fra Ritzau. Optimismen skyldes bl.a. opkøbet af forsikringsselskabet Alka, der blev endeligt godkendt i november 2018.



ECB med rente-nyt



Onsdag eftermiddag kommer Den Europæiske Centralbank (ECB) med en rentemeddelelse. Senest har ECB holdt renten i ro og de forventes at holde renten nede igennem 2019.



Spar Nord møder aktionærer



Nordjyske Spar Nord holder onsdag eftermiddag generalforsamling i Aalborg. Spar Nord har de seneste uger været genstand for megen omtale, da banken prøvede at overtage hele Danske Andelskassers Bank (DAB), men tilbuddet blev afvist af bestyrelsen i DAB.



EU-topmøde om brexit



Storbritanniens premierminister Theresa May har formelt bedt EU om en kort udsættelse af brexit til 30. juni – en anmodning EU-lederne skal tage stilling til, når de samles om det runde mødebord i Europabygningen i Bruxelles på et ekstraordinært EU-topmøde

onsdag aften.