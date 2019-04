Lyngby Stadion skal sælges og moderniseres

Rammerne om grønsværen skal være mere tidssvarende, når fodboldklubben Lyngby spiller.



Det skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.



Kommunen har besluttet at sælge Lyngby Stadion, så en privat ejer kan modernisere og opgradere stadion.



Det skal bygges om til et lukket stadion, så det lever op til kravene fra Dansk Boldspil-Union (DBU).



Samme udbud indeholder etableringen af cirka 300 studieboliger.



Nyheden vækker glæde i 1. divisionsklubben. Administrerende direktør Andreas Byder kalder det en potentiel "gamechanger".



- Der har været snakket om et nyt stadion i Lyngby i mere end 30 år, så det er en næsten historisk beslutning, som nu er taget, siger han til bold.dk og fortsætter:



- Udbuddet skal selvfølgelig først blive til noget, men et nyt stadion kan være en gamechanger for os på stort set alle områder. Og den kommer også andre idrætsgrene og breddefodbolden til gode.



Ifølge direktøren betyder kommunens beslutning også, at et salg til en udenlandsk investor bliver mindre realistisk.



- Det kommer meget længere væk. Vi vil allerhelst, at vi lykkes med vores treårsplan, og at klubben kan køre sig selv og forblive på lokale hænder. Det er det, vi kæmper for hver eneste dag, og vi er godt på vej, siger han.



Lyngby undgik med nød og næppe en konkurs i foråret 2018. I samme sæson rykkede klubben ned fra landets bedste fodboldrække, Superligaen.



I øjeblikket er Lyngby en del af et tæt midterfelt, der kæmper om at blive en del af topkampen i 1. division i den sidste del af sæsonen.



/ritzau/