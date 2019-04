Opdateret kl. 18:11 - Alle gæster på udendørs caféer og borgere med ærinder på Nytorv i København fik mandag eftermiddag besked om at forlade stedet.



En mistænkelig pakke ved Københavns Byret fik politiet til at spærre torvet af.



Pakken var blevet opdaget af en borger, og politiet ringede efter assistance fra forsvarets sprængstofeksperter.



Aktionen varede i cirka halvanden time, før der atter kunne åbnes op for almindeligt byliv. Desuden kunne busser og andre trafikanter atter trille forbi torvet.



Pakken viste sig at indeholde en plastikbeholder med batterier, oplyser vagtchefen i Københavns Politi.



På torvet har Københavns Byret adresse. Men retten blev ikke evakueret.



/ritzau/