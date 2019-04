May: Valg står mellem at blive eller gå med en aftale

Den britiske avis The Observer skriver, at premierminister Theresa May siger, at valget for briterne står mellem at forlade EU med en aftale eller at forblive medlem.



Avisen skriver samtidig, at May er blevet advaret om, at en gruppe parlamentsmedlemmer vil forsøge at vælte hende, hvis briterne skal deltage i EU-Parlamentet i slutningen af maj.



Denne rapport støttes af The Sunday Telegraph. Avisen skriver, at ministre overvejer at træde tilbage "i massevis", hvis briterne kommer til at deltage i valget.



"Da parlamentet har gjort det klart, at det vil forhindre, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, så står vi over for et hårdt valg: Vi må træde ud af EU med en aftale, eller vi må helt opgive at forlade EU," siger May ifølge The Observer.



Hun tilføjer, at desto længere tid det varer, desto større er risikoen for, at Storbritannien ikke kommer til at forlade EU.



Ifølge The Observer har Downing Street i weekenden præsenteret oppositionen i Labour for et tilbud. Det skal gå ud på, at en ny lov skal give parlamentet indflydelse på fremtidige handelsaftaler med EU.



Dette tilbud kommer på et tidspunkt, hvor der er usikkerhed om forhandlingerne mellem Labour og det konservative regeringsparti. Labour siger, at May ikke har villet tilbyde "reelle forandringer eller et kompromis".



May lovede tirsdag, at hun ville søge en aftale med Labour. Den udstrakte hånd kom, da det stod klart, at der efter flere afstemninger i parlamentet ikke er flertal for den brexitaftale, hun har forhandlet med EU. Også en række alternativer foreslået af menige medlemmer af Underhuset er blevet stemt ned.



Men efter to dages forhandlinger og udveksling af breve fredag, så skrev Labour i en erklæring lørdag, at May ikke er kommet med nye idéer eller udspil til kompromis. Det skriver avisen The Guardian.



