Danmark mangler dygtige kokke, derfor kårer fond fremtiden mesterkokke

Seks, unge kokketalenter er nomineret til Oluf Brønnums Fonds Talentpris Øst, som for tredje gang skal gives til en "nyudlært kok, der har gjort sig særligt bemærket".



"Den gode madoplevelse kræver dygtige kokke, og de er p.t. en mangelvare. Den udvikling skal vendes, så Danmark kan fastholde sin position som gastronomisk magtcenter," lyder det fra Anders Brønnum-Schou, adm. direktør i køkkenudstyrleverandøren Oluf Brønnum & Co. og medlem af bestyrelsen i Oluf Brønnums Fond, der står bag talentprisen.



Formålet med talentprisen – at sætte fokus på de håndværksmæssige uddannelser og i særdeleshed kokkefaget – bakkes op af undervisningsminister Merete Riisager (LA).



"Danmark er efterhånden verdenskendt for vores høje gastronomiske niveau. Det er et misundelsesværdigt håndværk at kunne fremstille et godt måltid og sammensætte råvarer på både nye og kendte måder, det kræver øvelse, ambitioner og talent ud over det sædvanlige," udtaler Merete Riisager i en pressemeddelelse, hvor hun også nævner, at vinderen af Oluf Brønnums Fonds Talentpris "kan blive en af Danmarks nye stjernekokke".



Undervisningsministeren overrækker prisen til vinderen 30. april, og prisen består – ud over æren – af et rejsegavekort til 50.000 kr.



De seks kandidater til prisen er:



Marie Louise Westmark, 30 år, udlært på Restaurant Barr. Hun fik sølvmedalje ved svendeprøven. I dag arbejder hun på Restaurant Le Verre Volé i Paris.



Daniel Duffau-Rasmussen, 32 år, udlært på Italo Disco. Han fik guldmedalje ved svendeprøven. Han er p.t. på en fire måneder lang rundrejse i USA.



Jonas Harboe Frederiksen, 23 år, udlært på Restaurant Palægade. Han fik guldmedalje ved svendeprøven. Han er netop hjemvendt fra Paris, hvor han har arbejdet i tre måneder på Restaurant Copenhague.



Ingeborg Bloch Christensen, 23 år, udlært på Restaurant Mielcke & Hurtigkarl. Hun fik guldmedalje ved svendeprøven. Hun er netop rejst til Paris for at søge arbejde.



Linea Tindahl Ploug, 25 år, udlært på Restaurant KolleKolle. Hun fik guldmedalje ved svendeprøven i januar 2019. Hun er ved at tage en bachelor i ernæring og sundhed.



Sebastian Holberg Svendsgaard, 20 år, udlært på Restaurant Babette. Han fik guldmedalje ved svendeprøven. Han arbejder på Geranium i København.