Brasiliansk energiselskab sælger pipeline enhed for 9 mia. dollar

Den brasilianske energigigant Petrobras har solgt sin naturgas pipeline enhed, TAG, til franske Engie og den canadiske pensionskasse Caisse de Depot et Placement du Quebec, oplyser anonyme kilder til Bloomberg News.



Handelen omfatter 90 pct. af en 4500 km lang naturgaspipeline, som dækker 10 stater i Brasilien.



Salget har været gennem flere budrunder, men skulle nu være endeligt, skriver Bloomberg.



Petrobras søger at sælge aktiver for omkring 27 mia. dollar for at reducere gælden og fokusere mere på offshore udvinding af olie.



"Vi skal øge afkastet til vores aktionærer og det skal ske hurtigt," sagde Petrobas' topchef Roberto Castello i et interview i marts.



Ritzau/FINANS