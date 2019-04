Olie har kurs mod længste periode med ugentlige stigninger siden 2017

Den amerikanske referenceolie, WTI, har kurs mod den længste periode med ugentlige stigninger siden november 2017.



Fredag stiger prisen på en tønde WTI-olie med 0,7 pct. til 62,55 dollar i kølvandet på mere optimistiske meldinger fra handelsforhandlingerne mellem USA og Kina og bekymringer for et svagere udbud fra lande som Venezuela. Det skriver Bloomberg News.



Dermed er den amerikanske referenceolie på vej mod den femte uge i træk med stigninger, og indtil videre er prisen på WTI-olie steget næsten 4 pct. i denne uge.



Ifølge nyhedsbureauet faldt olieproduktionen fra medlemmerne af Organisationen for olieeksporterende lande, Opec , i marts for fjerde måned i træk, og ifølge anonyme kilder er olieudbuddet fra Venezuela blevet halveret.



USA's præsident afslørede desuden torsdag aften, at der endnu ikke er en endelig handelsaftale med Kina på plads, men at der er en "storslået" aftale på vej, som kan blive præsenteret om omtrent en måneds tid. Udmeldingen kom efter torsdag aftens møde med Kinas vicepræsident, Liu He.



