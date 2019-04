Efter omfattende arbejdsnedlæggelse mandag, som lammede store dele af togtrafikken i det østlige Danmark, intensiverer DSB og Dansk Jernbaneforbund forhandlingerne, som skal sikre lokale aftaler for DSB's lokomotiv- og togpersonale.



Det skriver DSB i en pressemeddelelse fredag.



"DSB og Dansk Jernbaneforbund går i dag ind i en ny intensiveret forhandlingsproces med henblik på at indgå lokale aftaler for lokomotivpersonale og togpersonale," står der i pressemeddelelsen.



Parterne er desuden enige om, at forhandlingerne bliver afsluttet senest 1. juni 2019.



De finder det også "særligt afgørende", at parterne "afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne".



Tidligere er det fra DSB-ansatte lydt, at der kan komme en ny arbejdsnedlæggelse mandag i næste uge. Det vides ikke, om den nye melding ændrer på de planer.



Striden skyldes uenighed mellem DSB og de ansatte om de fremtidige ansættelsesforhold.



Mandag afgjorde Arbejdsretten, at arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig.



Forholdet mellem DSB og lokoførerne har været kørt af sporet, siden DSB i slutningen af 2017 løsrev sig fra de statslige overenskomster og meldte sig ind i Dansk Industri.



Siden har DSB opsagt en række lokalaftaler om arbejdstid. Det er forhandlinger om disse aftaler, der volder kvaler, og som har ført til flere arbejdsnedlæggelser blandt DSB-medarbejdere.



Ritzau