Det sker i dag: Kongetal fra USA og tyske produktionstal

Amerikanske kongetal

Det amerikanske kongetal, der giver en indikation om udviklingen af USA's økonomi, bliver offenliggjort kl. 14.30. Tallet viser, hvordan det går med den amerikanske jobskabelse uden for landbruget i marts.



De seneste jobtal for februar skuffede. Der var kun skabt 20.000 job uden for landbruget og det var langt lavere end ventet. Dengang havde økonomer forudset en stigning på 180.000 personer i februar.



SAS med trafiktal

Flyselskabet SAS offentliggør trafiktal for marts. Tallene viser, hvor mange af selskabets flysæder, der stod tomme i den første forårsmåned, og hvor mange passagerer, som har taget et SAS-fly i marts.



Økonomiske nøgletal

Danmarks Statistik kommer med tal for industriens produktion og omsætning i februar. Fra USA kommer der tal for arbejdsløshed og lønstigninger i marts, mens Tyskland offentliggør tal for industriproduktionen.



Det sker dagen efter, at tallene for de tyske fabriksordrer skuffede fælt med et fald i februar på 4,2 pct. ifølge den tyske centralbank, Bundesbank. Det var markant dårligere end ventet.



Generalforsamlinger

Højgaard Holding og Monberg & Thorsen holder generalforsamlinger.