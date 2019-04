Facebook er havnet i ny modvind i forhold til beskyttelsen af brugernes personlige data.



Flere millioner Facebook-data er således blevet fundet i handelskæmpen Amazons cloud-servere.



Det skriver Bloomberg News.



Det udstiller endnu en gang usikkerheden for brugernes data på det sociale medie, der sidste år var i kraftig modvind på grund af sagen med Cambridge Analytica, der uretmæssigt fik adgang til 87 mio. brugeres data.



De data blev brugt til at hjælpe USA's præsident, Donald Trump, i valgkampen til præsidentvalget.



Sagen har ført til høringer mange steder i verden og startet spekulation om strammere regulering af Facebook.



Nyheden onsdag fik Facebook-aktien til at falde, så den gik fra en pæn fremgang i et i øvrigt også positivt marked til at slutte dagen 0,4 pct. lavere i 173,54 dollar. I eftermarkedet onsdag steg aktien beskedne 0,2 pct.



/ritzau/FINANS