Det sker i dag: Flere generalforsamlinger i milliardselskaber

Chr. Hansen med regnskab

Ingredienskoncernen Chr. Hansen præsenterer halvårsregnskab for 2018/19. I januar købte koncernens topchef, Mauricio Graber, 2.500 aktier for et samlet beløb på 1,57 mio. kr., efter at Chr. Hansen offentliggjorde regnskabet for første kvartal 2018/19. Dengang lød overskuddet på 51,1 mio. euro efter skat mod 46,5 mio. euro i første kvartal året før.



Flere generalforsamlinger

Vindmøllegiganten Vestas holder generalforsamling. I sidste uge landede koncernen en ordre i Storbritannien på 13 møller med en serviceaftale på ti år. Også stenuldsproducenten Rockwool og Topdanmark holder generalforsamlinger.



Pandora-forhandler med tal

Den amerikanske smykkekæde Signet kommer med regnskab for 2018/19. Kæden forhandler bl.a. smykker fra Pandora via Jared.



Møde i presset bank

Totalbanken holder generalforsamling. Det sker dagen efter, at Finanstilsynet tirsdag formelt ophævede stemmeretten for flere af lokalbankens aktionærer som en konsekvens af, at der i en periode har været en større mængde opkøb af aktier i Totalbanken. Det har startet spekulationer om, at der kunne være et kupforsøg undervejs internt i banken.