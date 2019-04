DSB-ansatte genoptager arbejdet

Relateret indhold Tilføj søgeagent DSB Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer DSB

Togansatte hos DSB har genoptaget arbejdet efter en arbejdsnedlæggelse, der har stået på sin tidlig mandag morgen.



Det oplyser informationschef Tony Bispeskov fra DSB.



"Sagen er den, at vores kørende personale på både S-togsnettet og fjern- og regionaltogene på den østlige del af landet begynder at vende tilbage til arbejdet. Derfor er vi begyndt at genoprette trafikken," siger Tony Bispeskov.



Han fortæller, at der er et langt efterslæb, som betyder, at trafikken først vil være tilbage i normal drift tirsdag morgen.



Omkring klokken 15 kører S-togene og togene ved Kystbanen på nedsat drift hver 20. minut, mens fjern- og regionaltogene kører på timebasis.



"Det er vigtigt for os at understrege, at det er meget stille og roligt. Det skal forstås på den måde, at vi ikke umiddelbart kan genoptage den normale køreplan for eftermiddagsmyldretiden," lyder det fra Tony Bispeskov.



Striden skyldes uenighed mellem DSB og de ansatte om de fremtidige ansættelsesforhold.



Mandag eftermiddag afgjorde Arbejdsretten, at arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig.



Ritzau