DSB ramt af fjerde arbejdsnedlæggelse siden november: Få overblikket over konflikten her

En arbejdsnedlæggelse blandt DSB's togpersonale mandag 1. april har lammet togtrafikken på Sjælland og en del af Fyn.



Her kan du få et overblik over konflikten mellem DSB og de ansatte.



* I 2017 meldte DSB sig ind i Dansk Industri og opsagde alle eksisterende overenskomster med deres ansatte.



* I november 2018 førte uenigheder om lokomotiv- og togførernes arbejdstidsaftale til flere arbejdsnedlæggelser og aflyste togafgange.



* Loko- og togførere nedlagde arbejdet 5., 21. og 28., november, og det kendte Arbejdsretten overenskomststridigt 29. november.



* Arbejdsnedlæggelserne var ifølge retten både systematiske og overenskomststridige, hvorfor de strejkende blev pålagt en bod. De blev ligeledes trukket for de timer, de ikke var på arbejde.



* Boden lød på 35 kroner for ufaglærte og 40 kroner for faglærte for de første to arbejdsnedlæggelser. Den tredje arbejdsnedlæggelse kostede henholdsvis 65 kroner og 70 kroner i timen for ufaglærte og faglærte.



* I slutningen af november måned lovede DSB og Dansk Jernbaneforbund at begrave stridsøksen.



* Men nu ser det svært ud, siger formand for Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup til TV2.dk.



- Vi kommer ikke videre i forhandlingerne lige nu. De er afbrudt. Jeg er af den overbevisning, at der skal andre spillere på banen, før vi kan komme videre, sagde han 30. marts 2019 til tv-stationen.



* Dansk Jernbaneforbund holdt lørdag 30. marts 2019 et møde med Dansk Arbejdsgiverforening.



* Mødet blev hasteindkaldt af DSB, efter at Ekstra Bladet fredag 29. marts 2019 omtalte en pressemeddelelse, angiveligt fra ansatte i DSB, som varslede arbejdsnedlæggelse mandag 1. april fra klokken 04.00 til klokken 15.



* Efter mødet meldte forbundet på dets hjemmeside, at man "hverken har opfordret til eller står bag ved en eventuel overenskomststridig arbejdsnedlæggelse den 1. april 2019".



* Forbundet understregede desuden, at der "ikke må forekomme overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og at medlemmerne skal holde arbejdet normaliseret den 1. april 2019".



* Som følge af arbejdsnedlæggelsen mandag, har DSB bedt Arbejdsretten om et møde, da DSB ser det som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.



* DSB har samtidig bedt om, at Dansk Arbejdsgiverforening indleder en sag ved Arbejdsretten over for Dansk Jernbaneforbund om organisationsansvar.



* Det betyder, at et fagforbund, eller arbejdsgiver, kan idømmes bod. Bod kan idømmes Dansk Jernbaneforbund, hvis retten finder, at forbundet har været involveret i en ulovlig arbejdsnedlæggelse, fortæller Ole Hasselbalch, professor emeritus ved Aarhus Universitet i erhvervsret.



* I modsætning til bod til medarbejdere, er der dog ikke faste takster for, hvor stor bod et forbund kan idømmes. Den kan retten altså fastsætte, som den ønsker. Her er altså ingen øvre grænse, fortæller Ole Hasselbalch.



Kilder: Ritzau, TV2.dk, Dansk Jernbaneforbund, Ole Hasselbalch, professor emeritus ved Aarhus Universitet.



