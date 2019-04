DSB starter sag i Arbejdsretten strejke: "Vores kunder tages som gidsler"

DSB har mandag morgen bedt om et møde i Arbejdsretten, fordi lokoføreres arbejdsnedlæggelser ifølge DSB er overenskomststridige.



Det oplyser DSB.



- Først og fremmest er det meget beklageligt, at vores kunder tages som gidsler i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.



- Allerede i lørdags var et fællesmøde, hvor også Dansk Jernbaneforbund anerkendte, at en arbejdsnedlæggelse i dag ville være overenskomststridig, siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB til Ritzau.



Samtidig har DSB bedt Dansk Arbejdsgiverforening (DA) indlede en sag om organisationsansvar over for Dansk Jernbaneforbund.



- Vores opfattelse af Dansk Jernbaneforbund gennem længere tid er, at de ikke har medvirket til at skabe ro om vores fælles forhandlinger.



- Tværtimod har de været med til at understøtte overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, der har været. Både den i dag og tidligere, siger Flemming Jensen.



Sagen bliver behandlet ved et møde i Arbejdsretten mandag klokken 14.30, oplyser Dansk Jernbaneforbund.



Mandag morgen kører ingen DSB-tog øst for Odense på grund af arbejdsnedlæggelserne.



Nedlæggelserne blev varslet anonymt i flere medier fredag aften. Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer lokomotivførerne, har dog taget afstand fra overenskomststridige nedlæggelser og beder dem genoptage arbejdet straks.



Forholdet mellem DSB og lokoførerne har været kørt af sporet, siden DSB i slutningen af 2017 løsrev sig fra de statslige overenskomster og meldte sig ind i Dansk Industri.



DSB har opsagt en række lokalaftaler om arbejdstid. Det er ifølge netmediet avisen.dk forhandlinger om disse aftaler, der volder kvaler, og som har ført til arbejdsnedlæggelser blandt DSB-medarbejdere.



DSB har ønsket antallet af tillidsfolk reduceret markant, og i november gik Dansk Jernbaneforbund med til at gå fra 99 til 41 tillidsrepræsentanter.



Men fordi de øvrige aftaler om DSB- medarbejdernes fremtidige vilkår ikke er på plads, har forbundet endnu ikke villet skrive under på aftalen om færre tillidsfolk. Aftalen skulle ellers træde i kraft 1. april.



Det fremgår også af aftalen fra november, at forbundet har betinget aftalen af, at der opnås enighed om øvrige lokalaftaler.



Ifølge DSB har Dansk Jernbaneforbund fået tilbudt, at de kan melde de 41 tillidsrepræsentanter ind uden at underskrive aftalen, mens de videre forhandlinger pågår.



Flemming Jensen håber, at Arbejdsretten vil give DSB ret i, at arbejdsnedlæggelsen mandag er overenskomststridig.



- Typisk er det sådan, at hvis en arbejdsnedlæggelse bliver kendt overenskomststridig, bliver der pålagt en bod – altså et løntræk fra de medarbejdere, der har deltaget i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, siger han.



