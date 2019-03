Regnskaber og nøgletal



Der er lidt blandet fra regnskabsfronten og udenlandske nøgletal på en dag, hvor der ikke kommer store økonomiske nyheder fra Danmark. Arkil Holding, Greentech Energy Systems og Prime Office kommer med årsregnskab. Fra USA kommer der – klokken 13.30 tal over udviklingen i handelsbalance i januar og klokken 15.00 kommer der betalingsbalance tal for fjerde kvartal.



Brexit-afstemninger



Storbritanniens parlament, Underhuset, debatterer brexit og skal sandsynligvis stemme om formelt at ændre datoen for brexit. Storbritanniens premierminister, Theresa May, tabte dog en ikke-bindende afstemning mandag, som betyder, at parlamentet har krævet kontrollen over processen. Det betyder, at der nok kan ventes en række afstemninger, som vil forsøge at afdække, hvilken version af brexit har mest opbakning i parlamentet.



Topmøde Asean og USA



Asean, sammenslutningen af sydøstasiatiske lande, og USA holder i dag og i morgen topmøde i USA. Det er endnu ikke fastlagt, hvor topmødet finder sted, men alle ti stats- og regeringschefer fra Asean ventes at deltage i topmødet med USA's præsident, Donald Trump.

Medlemslandene i Asean er Thailand, Malaysia, Filippinerne, Indonesien, Vietnam, Laos, Cambodja, Myanmar, Singapore og Brunei.