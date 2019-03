Internationale avisuddrag: Volvo advarer mod selvkørende biler, Apple står foran stort strategiskifte, Uber tæt på kæmpe opkøb

FINANCIAL TIMES



DIGITAL HANDEL BLOKERER FORHANDLINGERNE MELLEM USA OG KINA



Digital handel er et ud af flere punkter, som afholder Kina og USA fra at indgå en handelsaftale. Kina nægter at bukke under for USA's krav om at løsne for Kinas digitale handel. Det er et ønske fra USA's største teknologivirksomheder. (DIGITAL TRADE IS STUMBLING BLOCK IN US-TRADE TALKS)



VOLVO-TOPCHEF ADVARER MOD UANSVARLIGE SELVKØRENDE BILER



Volvos topchef, Håkan Samuelsson, advarer mod at en tidlig lancering af selvkørende biler kan risikere at udsætte billedet af den sikreste bil i historien.



EU STÅR FORAN KONFLIKT MED USA OVER PLAN OM AT OVERVÅGE HUAWEIS 5G-NETVÆRK



EU-kommissionen vil i løbet af denne uge bede medlemslandene om at levere data, som kan hjælpe med at få overblik over mulige svage punkter i tilfælde af at de vælger Huawei eller en anden kinesisk udbyder.



WALL STREET JOURNAL



THERESA MAY STÅR OVER FOR EN STIGENDE UTILFREDSHED OVER BREXIT



Theresa May står overfor ny usikkerhed, om hvorvidt hun kan forblive premierminister længe nok til at færdiggøre brexit. Tvivlen kommer efter endnu en afgørende uge står for døren med beslutninger om Storbritanniens udgang fra EU.



APPLE SATSER I FREMTIDEN PÅ TV OG NYHEDER



Da iPhonen ikke længere vækker samme interesse hos kunderne, vil topchefen Tim Cook nu satse på en ny række tjenester, som vil være Apples største forretningsskift i dette årti.



NINTENDO LANCERER TO NYE SWITCH-MODELLER



Nintendo planlægger at lancere to nye versioner af Switch-spillekonsollen til sommer, da selskabet forsøger at fastholde salget af konsollen, som er på vej ind i sit tredje salgsår.



THE NEW YORK TIMES



PÅ BOEING 737 MAX-FABRIKKEN AFPRØVEDE PILOTER DET NYE SOFTWARE



Piloter fra flere forskellige flyselskaber mødtes med Boeing-chefer lørdag for at diskutere de foreslåede ændringer til 737 MAX-modellen, hvoraf to for nylig er styrtet.



THE GUARDIAN



ASIATISK AKTIEFALD I KØLVANDET PÅ AMERIKANSK RECESSIONSFRYGT



Aktierne i Asien og Stillehavsområdet har oplevet betydelige fald, efter at en central markedsindikator pegede mod tilbagegang i den amerikanske økonomi.



THE DAILY TELEGRAPH



UBER NÆRMER SIG OPKØB AF MELLEMØSTLIG RIVAL FOR 3 MIA. DOLLAR



Uber er tæt på at købe sin mellemøstlige konkurrent Careem for 3 mia. dollar. Hvis opkøbet realiseres, vil det blive selskabets største opkøb nogensinde.



BRITISKE TOPCHEFER KAN VENTE LAVERE PENSIONSUDBETALINGER



Storbritanniens største virksomheder ser ud til at skære i topchefernes generøse pensionsudbetalinger, efter at magtfulde investorer kræver handling over for de urimelige betalinger.



TILLIDEN TIL DEN BRITISKE FINANSSEKTOR ER FALDENDE



Tiltroen til den britiske finanssektor styrtdykker i øjeblikket med en hastighed, der sidst blev set ved finanskrisen i 2008. Det er især politisk usikkerhed, som truer sektoren.



THE INDEPENDENT



BREXIT-UDSÆTTELSE LØFTER PUNDET



Det britiske pund steg fredag med 0,7 pct., efter at Therese May lykkedes med sin brexit-udsættelse.



BRITISKE FORBRUGERE TRODSER BREXIT-USIKKERHED: DETAILHANDLEN STIGER I FEBRUAR



På trods af fortsat usikkerhed omkring Storbritanniens udgang af EU steg den britiske detailhandel i februar. Stigningen skyldes blandt andet det usædvanligt varme vejr, som har fået forbrugerne til at svinge betalingskortet.