Skibsingeniør: Krydstogtskib i nød var tæt på katastrofe

Det var tilfældigheder, der gjorde, at krydstogtskibet "Viking Sky" ikke endte med at støde på grund.



Det fortæller skibsingeniør ved ingeniørforeningen IDA Hans Otto Holmegaard Kristensen.



- Det er gået op for mig, at man har balanceret på kanten af en katastrofe. Redningsmæssigt har man været på det rette sted på det rette tidspunkt lige til at undgå katastrofen, siger han.



Redningsarbejdet af krydstogtskibet satte ind lørdag eftermiddag, da skibets motorer gik i stå.



Motorstoppet betød, at skibet på et tidspunkt blot var 100 meter fra at støde på grund.



- Vi taler næsten om minutter eller i hvert fald ganske få timer fra, at det gik grueligt galt, siger Hans Otto Holmegaard Kristensen.



Han mener, at ankeret reddede skibet, da det fungerede som en nødbremse, der afværgede den farlige situation.



Årsagen, til at motorerne pludseligt gik i stå og dermed tilspidsede situationen markant, kan skyldes flere ting, mener skibsingeniøren.



- En af mine teser er, at en central elektronisk enhed kan være revet i stykker på grund af det dårlige vejr, og det går ud over alle fire motorer, siger Hans Otto Holmegaard Kristensen.



Generelt mener han, at rederiet ikke har kunnet forudse ulykken eller have forberedt sig grundigere, end hvad der var tilfældet.



Alligevel er der en ting, der undrer ham, når han ser nærmere på omstændighederne.



- Jeg har set på en video fra båden, at panelerne i loftet styrter ned. Det må ikke ske, og det er kritisabelt, da de kan være skarpe nok til at skære et ben over, siger Hans Otto Holmegaard Kristensen.



Skibet havde 1373 personer om bord. 915 personer var passagerer.



Af de passagerer er 17 blevet bragt til sygehuset. Tre af dem er i alvorlig tilstand. Det vides endnu ikke, hvordan de er kommet til skade.



Søndag kort efter middagstid er helikopterevakueringen ophørt, og de resterende personer om bord på krydstogtet er på vej sikkert i den nærmeste havn i Moldefjorden. En sejltur på 80 kilometer.



Skibet har fået gang i to af motorerne, mens to slæbebåde hjælper til foran og bagved for at sikre skibet.



