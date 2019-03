Cyklons hærgen påvirker 531.000 mennesker i Mozambique

Antallet af døde efter en voldsom cyklon i Mozambique fortsætter med at stige.



Søndag oplyser landet miljøminister, Celso Correia, at 446 mennesker har mistet livet. Det er cirka 40 flere ofre end tidligere oplyst.



Derudover er det ifølge myndighederne skønnet, at 531.000 personer er berørt af cyklonens hærgen. Celso Correia fortæller, at 110.000 af dem bor i lejre i landet på grund af ødelæggelserne.



Cyklonen Idai ramte Mozambique for en uge siden med vindstød på op mod 170 kilometer i timen, inden den fortsatte sin ødelæggende færd mod Malawi og Zimbabwe.



Den gik i land i havnebyen Beira.



/ritzau/Reuters