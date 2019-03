Trump ophæver netop indførte sanktioner mod Nordkorea

Præsident Donald Trump siger fredag, at han ophæver nyligt iværksatte sanktioner mod Nordkorea.



"Det blev tidligere i dag meddelt i Finansministeriet, at der vil blive indført yderligere omfattende sanktioner ud over dem, som allerede er indført mod Nordkorea. Jeg har i dag givet ordre til, at disse nye ophæves," siger Trump.



Det er ikke helt klart, hvilke sanktioner Trump henviser til. Der blev ikke indført nye sanktioner mod Nordkorea fredag, men torsdag blacklistede USA to kinesiske shippingselskaber.



De to kinesiske selskaber beskyldes for at hjælpe nordkoreanerne med at omgå de sanktioner, som er indført mod landets atomprogram.



Talskvinden for Det Hvide Hus har ikke gjort det klart, hvilke sanktioner præsidenten talte om, men hun siger, at "præsident Trump sætter pris på formand Kim (Jong-un, red.), og han mener ikke, at sanktioner er nødvendige".



Sanktionerne mod de kinesiske shippingselskaber er de første, som blev indført, efter at Trumps topmøde med den nordkoreanske leder i sidste måned blev pludseligt afbrudt.



Ved topmødet, der fandt sted i Hanoi i Vietnam, lykkedes det ikke for de to ledere at nå til enighed om en fælles erklæring.



Nordkorea trak torsdag alle sine ansatte fra et fælles nord- og sydkoreansk forbindelseskontor i Nordkorea. Det oplyste Sydkoreas genforeningsministerium.



Kontoret blev oprettet i september sidste år. Det skete efter flere forsonende samtaler mellem Nord- og Sydkorea. Det fremgik ikke, om beslutningen er permanent eller midlertidig.



/ritzau/AP