Forsvaret vil rekruttere computerspillere til job som pilot, flyveleder og radaroperatør.



Det skriver DR.



Forsvaret har fundet, at mange gamere blandt andet har god rumlig intelligens, strategisk sans og gode visualiseringsevner, der særligt gør gavn i flyvevåbnet.



"Vi har erfaret, at gamerne har hurtige reaktionsevner, er gode til at skabe overblik i pressede situationer og blandt andet har forstærkede visualiseringsevner i forhold til almindelige unge."



Alle evner, vi virkelig godt kan bruge, siger Anders Bech, major og sektionschef hos Forsvarets Personalestyrelse.



At Forsvaret har udset sig gamere som en særligt attraktivt gruppe til job i flyvevåbnet, kommer efter flere forsøg med blandt andre medlemmer af det danske esportshold Astralis, fortæller Anders Bech.



Forsvaret indleder nu på baggrund af forsøgene et samarbejde med e-sport Danmark, der er forbundet for elektronisk sport.



/ritzau/