Det sker i dag: Regnskab fra biotekselskab

Regnskab fra biotekselskab



Biotekselskabet Bavarian Nordic, som erhvervsmanden Asger Aamund var med til at grundlægge i 1992, kommer med regnskab for 2018. Selskabet sælger blandt andet koppevaccine til USA.



Kvartalsregnskab fra Nike



Sportsudstyrsproducenten Nike kommer med regnskab for tredje kvartal af regnskabsåret 2018/19.



Nøgletal



Der kommer beskæftigelsestal for danske lønmodtagere for januar fra Danmarks Statistik, ligesom samme også sætter tal på forbrugernes forventninger til blandt andet egen økonomisk formåen i marts.



EU-topmøde i Bruxelles



EU's stats- og regeringschefer holder i dag og i morgen topmøde i Bruxelles. Topmødets dominerende tema bliver det britiske ønske om at udskyde brexit med tre måneder. Det er premierminister Theresa Mays håb, at hun i perioden vil kunne skaffe et flertal bag sin aftale i parlamentet.



Theresa May ankommer til topmødet uden et flertal bag sig i det britiske parlament. Hendes brexit-aftale er blevet stemt ned to gange, og det eneste, parlamentet er blevet enigt om, er at bede om en udskydelse af brexit fra 29. marts.