Norsk verdensmester i skak vil spille mod danskerne

Hvis du altid har haft en drøm om at møde verdensmesteren i skak ved det ternede bord, så er muligheden nu tættere på end nogensinde.



Norske Magnus Carlsen spiller 22. maj 2019 for første gang i Danmark, siden han vandt VM i 2013. Det sker, når Energi Danmark Champions Battle afvikles i Cirkusbygningen i København.



Aftenen starter med simultanskak, hvor 28-årige Magnus Carlsen spiller mod 25 udvalgte personer, alle på samme tid – et træk ad gangen hos hver spiller og så videre til næste spiller i fast rækkefølge.



To af de 25 udvalgte spiller findes i en kvalifikationsturnering, hvor alle kan tilmelde sig. Den foregår 12. maj 2019 i Folkehuset Absalon på Vesterbro i København.



Udover skakturneringen vil Magnus Carlsen fortælle om sit liv, når hjerneforsker Peter Lund Madsen interviewer ham. Her vil han sandsynligvis fortælle om, hvordan han har hævet VM-pokalen ti gange, og hvordan han allerede som 13-årig spillede remis mod russeren Garry Kasparov.



Han er desuden blevet nævnt på både Cosmopolitan Magazines og Time Magazines lister over de 100 vigtigste mænd i verden.