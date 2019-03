Trump møder brasiliansk perleven og vifter med Nato-medlemskab

Præsident Donald Trump siger til sin besøgende brasilianske kollega, Jair Bolsonaro, at USA stærkt overvejer at gøre Brasilien til medlem af Nato eller en anden alliance.



- Vi vil se på det meget, meget grundigt, om det så er Nato eller noget, der har med en alliance at gøre, siger han til journalister i Det Ovale Værelse.



Ved siden af ham sidder Bolsonaro, der netop har indledt sit besøg i USA.



Trump fortæller Bolsonaro, at forholdet mellem USA og Brasilien er helt i top.



- Brasilien og USA har aldrig stået hinanden tættere, end vi gør lige nu, siger han.



Udover muligt Nato-medlemskab taler Trump også for, at Brasilien bliver medlem af de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation OECD.



Bolsonaro er et tidligere stærkt højreorienteret medlem af Brasiliens parlament, der med en kampagne vendt mod liberale og eliterne vandt præsidentvalget sidste år.



De amerikanske medier hæfter sig ved, at hans måde at tale på og impulsive beslutninger ligner den måde, som Trump steg til tops i amerikansk politik.



Inden han landede i USA tirsdag sagde Bolsonaro til tv-kanalen Fox News, at han støtter Trumps plan for at stoppe indvandrere fra Mellem- og Sydamerika med en mur ved grænsen til Mexico.



- Vi støtter helt sikkert Trumps beslutning eller forslag om muren, sagde han.



Han lovede samtidig, at han vil ophæve kravet til amerikanere om visum, hvis de vil besøge Brasilien.



Intet tyder på, at Trumps støtte til muligt Nato-medlemskab for Brasilien er blevet drøftet med de øvrige lande i den atlantiske alliance. De tæller 27 europæiske lande og Canada.



