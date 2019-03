Det sker i dag: Nyt fra Nationalbanken

Prognose for dansk økonomi



Nationalbanken kommer med analyserne "Udsigter for dansk økonomi" og "Monetære og finansielle tendenser", ligesom Nyt fra Nationalbanken og årsrapporten også præsenteres i dag.



Dom i bestikkelsessag



Højesteret afsiger i dag dom i en sag om bestikkelse, hvor finansmanden Karsten Ree er indblandet. Sagen handler om to betjente fra Nordsjællands Politi, der i 2015 rejste til Kenya og Zanzibar, hvor en stor del af deres udgifter var betalt af Karsten Ree. Anklagemyndigheden hævder, at det var bestikkelse.

Betjentene blev frifundet ved Retten i Helsingør i 2017, men året efter straffede Østre Landsret dem med 20 dages betinget fængsel.



Årsregnskab fra bilproducent



Bilproducenten BMW kommer med årsregnskab for 2018 i dag.



Deadline for brexit-aftale



Storbritanniens premierminister, Theresa May, meddelte i sidste uge, at i dag ville være sidste mulighed for at stemme om hendes brexit-aftale.

Det er dog usikkert, om der overhovedet kommer en afstemning, da aftalen skal ændres, for at det britiske parlament kan stemme om den igen. For en uge siden stemte parlamentet om den samme aftale, som blev nedstemt.