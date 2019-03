De amerikanske fabriksordrer steg i januar med 0,1 pct. Det oplyser U.S. Census Bureau. Udviklingen var dermed lavere end ventet. Økonomerne havde ifølge Bloomberg regnet med en stigning på 0,3 pct. /ritzau/

