Norwegian: Bestyrelsformanden træder af

Bestyrelsesformanden i det norske flyselskab Norwegian, Bjørn Kise, har valgt at fratræde sin stilling efter ni år på posten. Han har været formand siden 2010 samt været medlem af bestyrelsen siden 1993, og han fratræder officielt sin stilling efter generalforsamlingen den 7. maj.



Det oplyser selskabet i en meddelelse.



- Beslutningen om at træde ud af bestyrelsen er udelukkende min egen, og beslutningen har ikke været nem. Jeg er dog sikker på, at det er den rigtige beslutning, og med min alder er det naturligt, at der skal nye kræfter til, siger Bjørn Kise i en meddelelse.



Valgkomiteen har nu sat gang i arbejdet med at finde nye kandidater til formandsposten.



Aktien i Norwegian falder mandag eftermiddag med 1,2 pct.



/ritzau/FINANS