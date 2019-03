Macron om nye protester: Vi ser folk som ønsker at ødelægge republikken

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hugo Boss Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Hugo Boss

Luksusbutikker, restauranter og banker på nogle af verdens mest glamourøse avenuer i Paris var søndag ved at gøre skaderne op efter voldelige demonstrationer vendt mod Frankrigs regering.



Præsident Emmanuel Macron siger, at det er, som om demonstranterne vil "ødelægge republikken".



- Det, som skete på Champs-Élysées lørdag, er ikke længere en manifestation. Vi har vore forfatningsmæssige rettigheder. Men vi ser folk, som med alle midler ganske enkelt ønsker at ødelægge republikken, at smadre og tilintetgøre ting, og som risikerer at slå folk ihjel, siger Macron.



Præsidenten afbrød lørdag en skiweekend i Pyrenæerne, da han blev orienteret om situationen i Paris. Han holdt sent på dagen krisemøde med blandt andre sin indenrigsminister, Christophe Castaner.



Politiet siger, at 42 demonstranter, 17 politifolk og en brandmand blev såret under gadekampene på Champs-Élysées. En række butikker, banker og restauranter blev vandaliseret eller plyndret.



Over 100 mennesker blev anholdt.



Turister tog fotos af ødelæggelserne i det centrale Paris. Butiksruder er smadret, og aktivister har oversprøjtet husmure med graffitislogans vendt mod regeringen.



En Hugo Boss herretøjsforretning og den eksklusive restaurant Fouquet's var blandt de forretninger, som lørdag blev plyndret af maskerede demonstranter.



Under gadekampene kastede demonstranter sten mod politiet, som beskyttede krigsmindesmærket Triumfbuen. Det udkommanderede politi brugte tåregas og vandkanoner mod demonstranterne.



Indenrigsministeriet anslår, at 10.000 aktivister var på gaden ved den ugentlige protest. Det var markant flere end de omkring 3000 demonstranter, som var på gaden weekenden før.



På nationalt plan anslås det, at 32.200 deltog i demonstrationer. I sidste uge var det 28.600.



"De Gule Veste" repræsenterer blandt andre lærere, arbejdsløse og fagforeninger. Grupperne har i ugevis organiseret protester og aktioner i weekenderne mange steder i landet.



Macron har advaret om et forrået politisk klima. Præsidenten sætter voldelig adfærd i dele af bevægelsen "De Gule Veste" i forbindelse med ekstremisme og antisemitiske angreb.



/ritzau/AFP