Britiske EU-modstandere indleder to uger lang march

Storbritanniens langtrukne skilsmissedrama med EU bliver opfattet som et svigt af en del af landets EU-modstandere, som havde ventet en hurtig udtræden efter folkeafstemningen for snart tre år siden.



For at markere deres utilfredshed indleder brexittilhængerne lørdag en to uger lang protestmarch. Den skal lægge pres på de politiske ledere for at få brexit til at ske hurtigere.



Marchen tager lørdag sin begyndelse i Sunderland i det nordøstlige England. Den skal slutte i regeringskvarteret i London den 29. marts - dagen hvor briterne formelt skal forlade EU.



Startstedet er symbolsk. Sunderland blev under stemmeoptællingen efter EU-afstemningen i 2016 kendt som den første by, der indrapporterede optællingen af stemmer med flertal for at forlade EU.



Marchen er organiseret af lobbygruppen "Leave means leave" (Udtræden af EU betyder udtræden, red.). Gruppen har længe ivret for, at Storbritannien skulle forlade Den Europæiske Union.



Nigel Farage, tidligere leder af det EU-fjendtlige parti Ukip og en af de mest markante brexitfortalere, planlægger at være med på marchen hele vejen.



I protestmarchen deltager også fiskere fra organisationen "Fishing for leave", som allerede fredag satte en lille flotille af både i floden Themsen. Fiskerne var iført gule gummistøvler, hvilket var en henvisning til bevægelsen "De Gule Veste" i Frankrig.



Farage er i dag politisk kommentator og medlem af Europa-Parlamentet. Han siger, at premierminister Theresa May "50 gange" har lovet, at briterne forlader EU den 29. marts.



- Vore politikere har løjet for os igen og igen. Dette er det sidste strå, sagde han forud for marchen, hvor han opfordrede folk til at gå ind i hans nystiftede brexitparti.



May siger, at hun vil søge om en udsættelse af briternes udtræden til den 30. juni, hvis et flertal i det britiske parlaments Underhus ved en ny afstemning på tirsdag støtter hendes brexitaftale med EU. Men hun vil anmode om en udsættelse i længere tid, hvis de forkaster aftalen igen.



Aftalen er to gange blevet forkastet af et overvældende stort flertal i Underhuset.



